¿Te gustaría entender a tu gato o perro?: China presenta primer collar que traduciría en tiempo real lo que dicen las mascotas
- Por Paz Morales
¿Qué pasó?
En China se presentó un dispositivo tecnológico que busca cambiar la forma en que las personas se comunican con sus mascotas.
Se trata de un collar que fue descrito como el primer traductor en tiempo real para animales domésticos del mundo, capaz de interpretar sonidos y comportamientos para entregar una posible “traducción” de lo que estaría expresando la mascota.
El sistema funciona incluso a distancia, lo que permitiría monitorear a perros o gatos cuando sus dueños no están en casa.
Además, la tecnología asegura alcanzar una precisión cercana al 94,6% en sus interpretaciones.
¿Cómo funciona el collar?
El collar, llamado PettiChat, fue desarrollado por la startup Meng Xiaoyi, con sede en Hangzhou, China, y funciona con el modelo de IA Qwen de Alibaba Cloud.
El dispositivo utiliza inteligencia artificial para analizar vocalizaciones, acciones y patrones de comportamiento de las mascotas en tiempo real.
🇨🇳 | China lanza collar TRADUCTOR DE MASCOTAS con ‘95% de precisión’. pic.twitter.com/DfoKMawhgb— Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 25, 2026
Según la información entregada, el sistema también puede convertir instrucciones humanas en ladridos o sonidos dependiendo del animal, para que la mascota los reciba de forma comprensible, ejecutando la traducción de manera casi instantánea.
La tecnología se alimenta de más de un millón de datos e investigaciones sobre comportamiento animal, lo que permitiría mejorar la interpretación de emociones y respuestas.
Sin embargo, las afirmaciones de la compañía han sido puestas en duda por algunos usuarios de redes sociales, debido a que hasta el momento no existen estudios independientes que validen el nivel de precisión que asegura la startup china.
