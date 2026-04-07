Seguro para mascotas: ¿Cuánto puede costar?

07 abr. 2026 - 19:12 hrs.

Con el término de las vacaciones y el retorno a las actividades habituales, muchas familias comienzan a reorganizar sus tiempos y rutinas. Este proceso, que implica volver al trabajo y a las clases, trae consigo una serie de ajustes que no siempre son fáciles de sobrellevar. En ese escenario, hay un grupo que también se ve directamente afectado: las mascotas, que deben adaptarse a cambios bruscos en su entorno y en la cantidad de tiempo que comparten con sus dueños.

Perros y gatos, que durante las vacaciones suelen estar acompañados gran parte del día, deben adaptarse nuevamente a una dinámica más solitaria. Este cambio puede generar alteraciones en su comportamiento y estado, algo que expertos han observado con mayor frecuencia en esta época del año. Desde el seguro de salud para mascotas Cacttus advierten que este fenómeno se repite cada temporada, con consecuencias que muchas veces no son anticipadas por los tutores.

“El cambio de rutina puede afectar mucho a las mascotas. Pasan de estar acompañadas gran parte del día durante las vacaciones a permanecer solas por varias horas, lo que puede generar ansiedad o conductas de riesgo”, explica Disa Oxa, veterinaria del equipo. Estas conductas pueden derivar en situaciones complejas que requieren atención médica.

¿Cuánto puede costar?

Frente a este escenario, los planes de seguro para mascotas en Cacttus comienzan a tomar protagonismo como una herramienta preventiva. Actualmente, existen opciones desde los $12.000 mensuales, que incluyen cobertura ante accidentes, enfermedades e incluso responsabilidad civil. Algunos de estos planes permiten reembolsos de hasta el 100% de los gastos veterinarios, además de ofrecer libre elección de clínicas a lo largo del país.

Entre los casos más comunes se encuentran intoxicaciones por alimentos o productos de limpieza, ingestión de objetos, caídas o lesiones durante juegos. También se registran problemas digestivos asociados al estrés o a cambios en la alimentación. Este tipo de incidentes suele aumentar justamente en este periodo de transición.

A esto se suma un factor clave que muchas familias no consideran: el costo de enfrentar una emergencia veterinaria. Una consulta de urgencia puede superar los $200.000, mientras que tratamientos más complejos o cirugías pueden alcanzar cifras superiores al millón de pesos. Esto transforma un problema de salud en una carga económica significativa.

En este contexto, contar con un seguro puede marcar una diferencia importante. Permite enfrentar imprevistos sin tener que priorizar el factor económico por sobre el bienestar del animal. “Muchas veces las familias no tienen contemplado dentro de su presupuesto el costo de una urgencia veterinaria. Y cuando ocurre un accidente o enfermedad, el foco debería estar en la recuperación del animal y no en la preocupación económica”, explican desde la compañía.

Además, este tipo de cobertura puede significar un ahorro considerable en situaciones críticas, como intervenciones quirúrgicas o tratamientos prolongados. “Por ejemplo, si una mascota necesita una operación o atención especializada tras un accidente, el ahorro puede ser importante”, agregan desde la firma.

¿Cuánta edad puede tener la mascota?

Otro aspecto relevante es que estos seguros permiten asegurar mascotas desde los 3 meses de edad, incluyendo también alternativas para animales mayores. Esto amplía el acceso a la protección, adaptándose a distintas etapas de la vida de perros y gatos.

De esta manera, el regreso a la rutina no solo implica reorganizar horarios, sino también anticiparse a posibles riesgos. Incorporar herramientas como un seguro de salud para mascotas aparece como una opción cada vez más valorada para garantizar su bienestar y tranquilidad en el hogar.

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