"Hay que estar preparado": Jaime Leyton y el análisis de cuándo llegarán las intensas lluvias del "Niño Godzilla"

05 abr. 2026 - 10:50 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, se refirió en Meganoticias Siempre Juntos a la llegada de "El Niño Godzilla", fenómeno de interacción entre el océano y la atmósfera, que debido a su mayor intensidad este 2026 dejaría una prolongada temporada de lluvias en el país.

¿Cuándo llegarán las lluvias del Niño Godzilla?

El profesional comenzó explicando el gráfico con modelos de proyección dinámicos y estadísticos de distintos centros meteorológicos alrededor del mundo, en países como Australia, Japón o la propia NASA de Estados Unidos.

Dichos modelos miden la temperatura superficial del océano Pacífico en la zona ecuatorial central. En todas estas 24 proyecciones se muestra que "durante el invierno salimos de la neutralidad" y la temperatura del Pacífico aumentará.

Según Don Jaime, los modelos dinámicos son "un poquito más apegados a la realidad" y estos proyectan que, en referencia al fenómeno de "El Niño", las temperaturas del océano se tornarán positivas a partir del trimestre Abril-Mayo-Junio, es decir, a fines del otoño y principio del invierno.

"Lo más importante es que sobrepasa las temperaturas un grado sobre lo normal, es decir, un océano ya notoriamente cálido. Recordemos que esta es una zona amplia del Pacífico en torno al Ecuador, y dice que vamos tener más de un grado de anomalías positivas, es decir, más cálido en un grado", desde el trimestre antes señalado.

"Esto llega a calentarse en 1,5 grados", según la proyección de fines de marzo, lo que indica una tendencia de aumento rápido, y que a fines de febrero se pronostica una anomalía proyectada de solo 0,6 grados extra en la temperatura del océano.

Según el meteorólogo, esto significa "que el océano va a estar cálido, va a estar presente 'El Niño', ya no solamente en el mínimo sobre 0,5 positivo, sino que sobre 1, y eso es muy significativo porque los años en donde hemos tenido estas temperaturas de anomalías han sido inviernos lluviosos".

Santiago podría registrar 250 mm de lluvias en invierno

Leyton explicó que, tras un análisis de otros "Niños fuertes" en pleno invierno (trimestres Junio-Julio-Agosto), "nos daba un 60% adicional de precipitaciones sobre lo normal" en Santiago, algo que es representativo además de la zona comprendida entre Coquimbo y el centro-sur del país.

Este análisis demostró que un "Niño fuerte" todo el año será lluvioso; sin embargo, solo en invierno esto aumenta un 60%, lo que para la capital es pasar de 175 mm de lluvias normales a 250 mm en solo tres meses, o sea, un promedio de 83 mm por mes.

"Lo que nos dice la proyección es que este año y este invierno en particular va a ser parecido a eso; nunca las cifras son exactas porque son promedios con desviaciones estándar, o sea, variaciones estadísticas dentro de lo normal", pero "lo concreto es que hay que estar preparado", advirtió Don Jaime.

"Esperamos un Niño fuerte; si usted quiere llamarle Godzilla, si usted quiere llamarle monstruoso, gigantesco, ya es su decisión, pero la categorización general es un evento muy importante", dijo.

Con el modelo más conservador de "El Niño", Jaime Leyton señala que hay que estar preparados a un invierno con precipitaciones intensas, "especialmente desde Coquimbo a La Araucanía".

"Además, esto se extiende hasta fin de año y, por lo tanto, no es beneficioso siempre para la agricultura lluvias excesivas en primavera, porque, además, suele darse que las heladas son menos frecuentes, pero más intensas", finalizó.

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