¿Cuánto hay que ganar en Chile para pagar una Isapre? Estudio revela el sueldo mínimo líquido necesario

22 may. 2026 - 17:42 hrs.

¿Qué pasó?

Un reciente estudio reveló cuánto debe ganar una persona en Chile para que el 7% de cotización obligatoria alcance a cubrir el costo de un plan de Isapre.

El análisis fue elaborado durante mayo por la plataforma de comparación de planes de salud QuePlan.cl, considerando el valor actual de la UF, fijado en $40.307, además de todos los planes disponibles a nivel nacional.

Para realizar el cálculo también se tomaron en cuenta factores como la edad de los afiliados y la cantidad de cargas familiares, utilizando dos perfiles concretos: un cotizante individual y otro con una carga correspondiente a un hijo de cinco años.

¿Cuánto hay que ganar para cubrir un plan de Isapre?

Según consignó BiobioChile, el estudio revela que un cotizante individual de entre 30 y 35 años necesita un sueldo líquido mínimo desde $791.404 para acceder a las alternativas más económicas disponibles en el sistema.

En el caso de los planes más costosos, la cifra supera los $1.335.000 líquidos mensuales.

El informe además mostró diferencias relevantes según la edad del afiliado. Mantener el mismo plan a los 45 años cuesta entre 21% y 29% más que a los 30 años. A los 55, el aumento fluctúa entre 53% y 72%, mientras que desde los 65 años el valor puede llegar a duplicarse.

El escenario cambia con cargas familiares

Cuando se incorpora una carga familiar, los montos suben considerablemente.

De acuerdo al análisis, una persona de entre 30 y 35 años con un hijo de cinco años necesita un sueldo líquido desde $1.409.602 para acceder al plan más económico.

En las alternativas con mejores coberturas, el ingreso requerido puede superar fácilmente los $2.300.000 mensuales.

“La cifra es el punto de partida”

Ryan Kerr, cofundador de QuePlan.cl, explicó que el estudio “muestra cuánto hay que ganar para acceder al plan más barato de cada Isapre, pero el plan más económico rara vez es el mejor para una persona”.

“La mayoría de las familias termina pagando un adicional sobre el 7% para mejorar cobertura, y ahí es donde comparar antes de elegir marca la verdadera diferencia. La cifra es el punto de partida”, agregó.

“Mientras más joven cotices, más accesible es el plan. La diferencia de precio por edad puede superar el 50%, por lo que comparar y elegir bien marca una diferencia significativa en el bolsillo de las familias chilenas”, afirmó.

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