Cupón de Gas: ¿Hasta cuándo tengo plazo para usarlo?

22 may. 2026 - 10:00 hrs.

El Cupón de Gas Licuado es un apoyo estatal que entrega $27.000 por hogar para reducir los gastos en calefacción y combustible. Esta ayuda económica, canalizada a través de BancoEstado, está diseñada para asistir a los grupos familiares en todo el país.

Para utilizar este beneficio de manera efectiva, los usuarios deben ajustarse a un calendario de habilitación y vigencia. El sistema opera con plazos de vencimiento, por lo que los usuarios deben conocer el tiempo que tienen para comprar su cilindro.

¿Hasta cuándo puedo usar el Cupón de Gas?

De acuerdo a la normativa oficial, el plazo para hacer uso del vale es hasta el 30 de septiembre de 2026. Cualquier saldo total o restante que no haya sido gastado caducará después de esa fecha, sin posibilidad de uso posterior.

Además, debe emplearse solo en distribuidoras autorizadas y adheridas al programa, como Abastible, Gasco y Lipigas. Si el valor del cilindro es menor $27.000, el saldo restante se guarda en la plataforma para complementar una próxima recarga.

¿Cuándo puedo usar el Cupón de Gas si ya lo activé?

La liberación del dinero en las cuentas no es inmediata y se procesa según el período en que el usuario realice el trámite de activación:

Si se activa entre el 18 y 29 de mayo: el cupón se puede utilizar a partir del 17 de junio.

el cupón se puede utilizar a partir del 17 de junio. Si la activación ocurre entre el 30 de mayo y 12 de junio: el cupón se puede utilizar a partir del 2 de julio.

el cupón se puede utilizar a partir del 2 de julio. Si se activa entre el 13 y 30 de junio: El cupón se puede utilizar a partir del 21 de julio.

¿Qué necesito para recibir el Cupón de Gas?

Aunque el Estado ya seleccionó a los hogares beneficiarios, dicha evaluación tomó en cuenta el cumplimiento de los siguientes requisitos al 16 de abril de 2026:

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH).

Pertenecer al tramo de hasta el 80% más vulnerable de la población según la calificación socioeconómica.

Tener 18 años o más de edad.

¿Cómo se activa y usa el Cupón de Gas?

El trámite debe realizarse a través del portal oficial de activación (pulsa aquí) con la Clave Única y con los datos requeridos con el formulario.

Una vez que el cupón esté habilitado, existen dos modalidades para realizar el cobro y comprar el cilindro en las empresas distribuidoras:

Uso digital (al momento de comprar): a través de la App BancoEstado o la App RUT Pay. Debe ingresar a la sección Aportes del Estado, seleccionar Canjear Cupón y digitar el RUT del distribuidor junto con el monto de la recarga.

a través de la App BancoEstado o la App RUT Pay. Debe ingresar a la sección Aportes del Estado, seleccionar Canjear Cupón y digitar el RUT del distribuidor junto con el monto de la recarga. Cobro presencial: debe acudir a una sucursal de CajaVecina con su cédula de identidad y solicitar la impresión del cupón, cuya validez es de solo tres días. Si queda un monto a favor, puede reimprimirse para otra compra.

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