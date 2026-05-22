Bono de Protección: ¿Cuándo se reajustan los montos?

22 may. 2026 - 11:00 hrs.

El Bono de Protección es un aporte mensual que complementa los ingresos de los hogares más vulnerables, quienes lo reciben continuamente durante dos años como incentivo para el cumplimiento de programas sociales.

A diferencia de otros beneficios estatales, este dinero no cuenta con un valor fijo durante todo su periodo de vigencia. Los montos se entregan de forma decreciente y se actualizan de manera anual para mantener el poder adquisitivo de las familias beneficiarias.

¿Cuándo se reajustará el monto del Bono de Protección?

ChileAtiende indica que los valores de este beneficio se reajustan de forma automática el 1 de febrero de cada año, según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Debido a que el reajuste más reciente se aplicó el pasado 1 de febrero de 2026, los valores actuales se mantendrán vigentes hasta el 31 de enero de 2027, cuando se procesará la próxima actualización económica del subsidio.

¿Cuánto entrega actualmente el Bono de Protección?

El pago se realiza mensualmente durante dos años y en tramos diferenciados, dependiendo del tiempo de ejecución del apoyo psicosocial que reciba la familia:

Primeros 6 meses de acompañamiento: se entregan $24.523 mensuales.

se entregan $24.523 mensuales. Mes 7 al mes 12: el monto baja a $18.664 mensuales.

el monto baja a $18.664 mensuales. Mes 13 al mes 18: el aporte desciende a $12.832 mensuales.

el aporte desciende a $12.832 mensuales. Mes 19 al mes 24: sube a $22.007 mensuales (valor equivalente al Subsidio Familiar actual).

¿Para quién es el Bono de Protección?

Lo reciben de forma automática todas las familias y personas usuarias que pertenezcan al Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades, quienes deben haber cumplido con los siguientes requisitos:

Haber aceptado formalmente la invitación a participar en alguno de los programas del subsistema (Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos).

Firmar una carta de compromiso y un plan de intervención.

¿Cómo se paga el Bono de Protección?

El dinero se deposita automáticamente en la Cuenta RUT de BancoEstado de la persona que la familia haya designado como cobrador.

Si el cobrador designado no tiene, el Estado solicitará la apertura de esta cuenta a BancoEstado sin costo. El beneficiario solo tendrá que acudir a la sucursal más cercana para retirar el plástico (tarjeta), ya que la cuenta estará activa para retirar los fondos.

Se puede perder al presentar una renuncia voluntaria o por incumplimiento de los deberes acordados al momento de firmar el ingreso al subsistema.

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