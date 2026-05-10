Bono de Protección: Esto es lo que debes aceptar para recibir el beneficio para dueñas de casa

10 may. 2026 - 12:00 hrs.

Aquellas madres que cumplen un rol como jefas de hogar tienen la posibilidad de acceder a beneficios estatales, entre los que se encuentra el Bono de Protección, un aporte monetario dedicado exclusivamente a mujeres al que no necesitan postular.

Este bono, que se entrega automáticamente, proporciona diferentes valores según tramos y exige cumplir solo un requisito para recibirlo, a diferencia de otras ayudas sociales.

Esto deben aceptar las mujeres que quieran acceder al Bono de Protección

El requisito principal para ser acreedora del monto que entrega este bono es ser usuaria del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades, programa que ayuda a las personas de escasos recursos.

Pero también deben aceptar la invitación a participar de alguno de los programas del subsistema, ya sea el de Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos.

Para aceptar esto, deben realizar la firma de una carta de compromiso y de un plan de intervención; de lo contrario, no podrán acceder al aporte.

¿Cuál es el monto del Bono de Protección 2026?

El valor de esta ayuda económica irá variando con el paso de los meses. De este modo, los montos son los siguientes:

Los primeros 6 meses, el bono asciende a $24.523.

Desde el mes 7 al mes 12: $18.664 .

. Desde el mes 13 al mes 18: $12.832 .

. Desde el mes 19 al 24: $22.007 (valor corresponde a monto SUF).

Al ser un beneficio no postulable, no es necesario realizar ningún trámite para recibirlo. En cuanto al pago del Bono de Protección, este se realizará a través de Cuenta RUT de Banco Estado.

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