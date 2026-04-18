Día de la Madre: ¿Cuándo se celebra en Chile?

18 abr. 2026 - 15:00 hrs.

Quedan tan solo un par de semanas para que todos quienes vivimos en Chile celebremos el cariño y los cuidados que nos han dado nuestras mamás a lo largo de sus vidas. Para esto, existe una jornada muy especial: el Día de la Madre.

¿Cuándo es el Día de la Madre en Chile?

Hasta 1976, la celebración para las mamás estaba calendarizada para el 17 de octubre, pero ese año el Decreto Supremo N° 1.110 otorgó el carácter de "Día Nacional" a diversas fechas "en que la ciudadanía homenajea a aquellos seres queridos que son parte integrante de la familia o que se encuentran estrechamente vinculados a ella".

Hasta ese año, "la mayor parte de estas celebraciones corresponden a una expresión espontánea de los habitantes del territorio nacional", sin que tuvieran "un reconocimiento oficial por parte del Gobierno".

Dentro de estos nuevos días nacionales se encuentran el Día del Anciano y el Abuelo, el Día de la Mujer, el Día del Padre, el Día del Niño, el Día del Profesor y el Día de la Madre.

Respecto a este último, se estableció que el Día de la Madre sea el 10 de mayo de cada año, pese a que su celebración se mueva al segundo domingo de mayo, para así poder facilitar la celebración en familia durante un fin de semana.

Considerando esto, la fecha del Día de la Madre 2026 será el próximo domingo 10 de mayo, lo que coincide en su fecha de calendario y su fecha de celebración del segundo domingo de mayo.

Día de la Madre en el mundo

No todos los países celebran a sus mamás en mayo. Por ejemplo, en Argentina el Día de la Madre se festeja el 20 de octubre, mientras que en Panamá el 8 de diciembre y en Rusia el último domingo de noviembre.

En España corresponde al primer domingo de mayo y hasta 1965 era el 8 de diciembre. Por su parte, en Armenia este día se conmemora el 7 de abril, mientras que en Arabia Saudita, Egipto y parte del Medio Oriente es el 21 de marzo.

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