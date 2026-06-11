Gobierno mantiene a Gabriel Zaliasnik como embajador en Israel en medio de investigación por Caso Hermosilla

11 jun. 2026 - 19:10 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno decidió mantener a Gabriel Zaliasnik como embajador de Chile en Israel, en medio de la investigación del Ministerio Público por su presunto vínculo con el Caso Hermosilla.

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez-Mackenna, aseguró que esta situación "no modifica las decisiones que se han tomado" y recalcó que se mantendrá su nombramiento.

Respecto a la indagatoria que complica a Zaliasnik, señaló: "Somos (...) muy respetuosos de las labores del Ministerio Público y los Tribunales de Justicia, así que no tengo más opinión que dar al respecto".

Chats y presuntos delitos indagados

La Fiscalía ha abierto una investigación por los chats que sostuvo el actual embajador con Luis Hermosilla, quien se encuentra imputado por el Caso Audios.

El foco principal de la investigación apunta al contenido de los mensajes intercambiados entre ambos. Estas conversaciones darían cuenta de supuestas e intensas gestiones orientadas a influir directamente y lograr nombramientos específicos al interior del Poder Judicial.

Uno de los ejemplos expuestos apunta a presuntas maniobras en favor de la exministra de Corte de Apelaciones, Verónica Sabaj.

La indagación surgió tras la denuncia de diputado Daniel Manouchehri y la senadora Daniela Cicardini, miembros del Partido Socialista (PS), y apuntaría a eventuales delitos de fraude al Fisco, negociación incompatible, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias e interceptación ilegal de comunicaciones.

Perfil de Zaliasnik

El diplomático, abogado e histórico líder de la Comunidad Judía de Chile asumió formalmente la representación de nuestro país ante Tel Aviv a inicios de junio, tras ser designado por la administración del Presidente José Antonio Kast.

Al respecto, Manouchehri recalcó que “un embajador es de exclusiva confianza del Presidente. ¿Por qué Kast mantiene a Zaliasnik siendo que está investigado penalmente?".

Y agregó: "Mientras esto se aclara, Zaliasnik no puede representar a Chile en el mundo. Cualquier gobierno con un mínimo de estándar institucional ya habría entendido que esto es insostenible".