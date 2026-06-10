Fiscalía abre investigación contra embajador Gabriel Zaliasnik: Lo acusan de estar vinculado al Caso Hermosilla

10 jun. 2026 - 15:46 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio Público confirmó de manera oficial la apertura de una investigación contra el abogado y actual embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik. La indagatoria surge tras una denuncia formal presentada por parlamentarios del Partido Socialista (PS), quienes acusan presuntas irregularidades que vinculan al diplomático con el denominado "Caso Hermosilla".

La acción judicial fue impulsada por la senadora Daniella Cicardini y el diputado Daniel Manouchehri. Ambos legisladores ingresaron los antecedentes ante la Fiscalía luego de que salieran a la luz una presunta serie de conversaciones por chat entre el polémico abogado Luis Hermosilla y el propio Zaliasnik.

El diplomático e histórico líder de la Comunidad Judía de Chile asumió formalmente la representación de nuestro país ante Tel Aviv a inicios de junio, tras ser designado por la administración del Presidente José Antonio Kast.

Con el fin de asegurar la transparencia del proceso, el Ministerio Público definió que la investigación quede a cargo de la Fiscalía Regional de Rancagua, equipo que es liderado por la fiscal regional Claudia Perivancich.

Los chats y los presuntos delitos indagados

El foco principal de la indagatoria apunta al contenido de los mensajes intercambiados entre ambos penalistas. Según los denunciantes, estas conversaciones darían cuenta de supuestas e intensas gestiones coordinadas orientadas a influir directamente y lograr nombramientos específicos al interior del Poder Judicial.

Uno de los ejemplos más evidentes expuestos por los parlamentarios del PS apunta a presuntas maniobras en favor de la exministra Verónica Sabaj.

¿Qué dijeron los parlamentarios?

Frente a este escenario, Cicardini y Manouchehri solicitaron que la justicia persiga y aclare los posibles delitos como tráfico de influencias y el uso indebido de recursos del Estado.

"Las revelaciones del Caso Hermosilla que involucrarían a su nuevo embajador en Israel apuntan a un eventual uso de gastos reservados para defensas penales, presiones en el Poder Judicial y espionaje político", declaró tajantemente la senadora Cicardini.

Por su parte, el diputado Manouchehri respaldó la necesidad de la intervención de la Fiscalía Regional de Rancagua sosteniendo que el tono de los diálogos supera por completo los márgenes de una conversación privada ordinaria.

De acuerdo al parlamentario, los chats "revelan presuntos usos de recursos públicos, influencias en jueces y espionaje político, para proteger a los suyos y perseguir adversarios".

El perfil del embajador

Gabriel Zaliasnik posee una larga y conocida trayectoria en el ámbito del derecho penal y la representación gremial. Es abogado egresado de la Universidad de Chile y ostenta un magíster en Artes Liberales cursado en la Universidad Adolfo Ibáñez. En el plano laboral, destaca como socio fundador de la destacada firma Albagli Zaliasnik.

En el ámbito social e institucional, Zaliasnik fue presidente de la Comunidad Judía en Chile entre los años 2006 y 2010. Asimismo, trabajó en el sector público como coordinador de la Comisión de Reforma al Código Procesal Penal del Ministerio de Justicia de Chile. También es profesor de Derecho Penal en la Universidad de Chile y consejero del Colegio de Abogados.

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