Fiscalía pide prisión preventiva para exjueza Verónica Sabaj: estas son las pruebas del presunto soborno con Hermosilla

08 jun. 2026 - 10:43 hrs.

La Fiscalía Regional de Valparaíso solicitó este lunes la prisión preventiva de la ministra removida de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, en el marco de la investigación que la vincula al abogado Luis Hermosilla por presuntos delitos de cohecho, prevaricación judicial y revelación de secreto. En tanto, para el abogado penalista, solo arresto domiciliario.

Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público ante el tribunal, la exjueza habría solicitado apoyo a Hermosilla para conseguir su nombramiento como ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, comprometiendo posteriormente favores desde su cargo judicial.

La fiscalía sostiene que en marzo de 2020, cuando Sabaj era jueza del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, “solicitó a Luis Hermosilla Osorio (…) un beneficio para sí, consistente en la realización de gestiones de apoyo para conseguir su nombramiento como ministra”.

De acuerdo a la imputación, Hermosilla —entonces asesor jurídico del Ministerio del Interior— realizó gestiones ante personeros del gobierno de Sebastián Piñera para favorecer el nombramiento de la magistrada. Entre ellas, la fiscalía afirma que contactó al exministro Andrés Chadwick y realizó recomendaciones también a Gonzalo Blumel y Hernán Larraín.

Hubo más beneficiados

El Ministerio Público asegura que el acuerdo entre ambos no solo benefició a Sabaj. Según la investigación, durante 2021 la magistrada volvió a pedir apoyo a Hermosilla para favorecer los nombramientos de Ana María Hernández y Alejandro Aguilar en la Corte de Apelaciones de Santiago.

La fiscalía sostiene que Sabaj pidió estos apoyos “empeñando con él su gratitud para luego retribuirle o favorecerle, desde su posición y cargo judicial”.

En la misma línea, el Ministerio Público afirma que Hermosilla accedió a desplegar las gestiones “procurando fidelizarla para que esta, retribuyendo el beneficio, le favoreciera” en causas de interés personal, profesional o político.

Según la presentación judicial, a partir de entonces se desarrolló entre ambos “un vínculo de estrecha amistad, de lealtad, confianza y ayuda recíproca”.

Principal evidencia de la Fiscalía

Para la fiscalía, una de las principales evidencias de esa presunta retribución aparece en el caso Dominga. El Ministerio Público sostiene que en octubre de 2021 Sabaj “aconsejó a Luis Hermosilla (…) en la definición de la estrategia jurídica destinada a enfrentar la investigación dirigida en contra del Presidente de la República Sebastián Piñera”.

La imputación agrega que la magistrada colaboró “en la elaboración de un recurso de amparo”, revisando “su estructura y redacción”, además de opinar sobre “su contenido, conveniencia y oportunidad de presentación”.

La fiscalía incluso cita conversaciones en las que Sabaj pidió a Hermosilla “un pendrive para trabajar encima”, agregando que no le enviara “nada por correo”, lo que —según el Ministerio Público— demostraría que actuó “con plena conciencia de la impropiedad de su conducta”.

Otro de los antecedentes expuestos por la Fiscalía Regional de Valparaíso corresponde al recurso presentado por Hermosilla en favor del exdirector de la PDI, Héctor Espinosa. Según la imputación, Sabaj le entregó consejos sobre la forma y oportunidad de interponer la apelación y además le anticipó información sobre la integración de la sala que revisaría el recurso.

La fiscalía agrega que la magistrada incluso habló con un abogado integrante de la sala “para recomendarle al abogado Luis Hermosilla Osorio”, influenciándolo “de esa forma a votar a favor del recurrente”.

El Ministerio Público también acusa a Sabaj de intervenir en la recusación presentada contra el juez Daniel Urrutia. Según la investigación, la ministra no informó que estaba afecta a una causal de recusación debido a “su estrecha amistad con Luis Hermosilla” y a “su animadversión respecto del juez Daniel Urrutia”.

Más aún, la fiscalía sostiene que Sabaj “auxilió a la parte requirente o recusante” procurando que la causa fuera asignada a su sala, anticipando a Hermosilla “su postura y su voto” y redactando incluso el fallo que acogió la recusación antes de que existiera acuerdo formal.

La solicitud de prisión preventiva también incorpora acusaciones por revelación de información reservada. Según el Ministerio Público, Sabaj entregó a Hermosilla antecedentes reservados de acuerdos del pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago vinculados a procesos disciplinarios, todo ello antes de que fueran oficialmente notificados.

En su presentación ante el tribunal, la Fiscalía Regional de Valparaíso imputa a Verónica Sabaj los delitos reiterados de cohecho, prevaricación judicial y revelación de secreto, mientras que a Luis Hermosilla le atribuye el delito de cohecho.