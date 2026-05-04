Reformalizado y sin cambios: Hermosilla mantiene arresto domiciliario nocturno tras nueva audiencia por delitos tributarios

04 may. 2026 - 15:03 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes, el abogado Luis Hermosilla fue reformalizado en el Centro de Justicia por delitos tributarios reiterados, en una audiencia que duró cerca de 45 minutos.

En concreto, el Ministerio Público expuso que durante los años 2018 y 2019 el legista habría declarado menos ingresos ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), provocando un perjuicio fiscal de $551 millones.

¿Qué dijo Hermosilla y la Fiscalía al terminar la audiencia?

Al término de la audiencia, se resolvió mantener la medida cautelar contra el abogado, la que es arresto domiciliario nocturno.

Al salir de tribunales, Luis Hermosilla expresó que "me parece que esta es una audiencia casi de mero trámite. Yo sabía que se iba a producir hace tiempo. Como en todas las causas a las cuales yo estoy sometido, he colaborado con la fiscalía (..). Lo único que me sorprende es que el Servicio (de Impuestos Internos) llega en el último momento. Esta querella (la del SII) se presentó al final, cuando ya se había cerrado la causa principal".

Por su parte, el fiscal Juan Pablo Araya, de la Fiscalía Oriente, recalcó que "no es una declaración con errores, es maliciosamente falsa y así lo ha calificado el SII, que es el organismo encargado de la recaudación tributaria de este país".

"Los montos también, si usted los ve a la fecha, son $500 millones de pesos, entonces no sé quién pueda equivocarse en $500 millones en una declaración", agregó el persecutor.

El tribunal dispuso un plazo de investigación de 60 días.

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