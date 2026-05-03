Este lunes regresa la restricción vehicular a la Región Metropolitana: Conoce los dígitos que no podrán circular día por día

03 may. 2026 - 13:42 hrs.

¿Qué pasó?

Mañana lunes 4 de mayo volverá la restricción vehicular a la Región Metropolitana, con la cual se busca descontaminar la capital.

Esta medida regirá de lunes a viernes, excepto festivos, hasta el próximo 31 de agosto. El horario irá desde las 07:30 hasta las 21:00 horas.

La multa por no respetar esta medida será de 1 a 1,5 UTM, o sea, desde los $70.588 a los $105.882 (valor de mayo).

En el Diario Oficial ya se publicó el calendario de dígitos:

Lunes: 8 y 9 .

. Martes: 0 y 1 .

. Miércoles: 2 y 3 .

. Jueves: 4 y 5 .

. Viernes: 6 y 7.

¿Qué pasa con los vehículos con sello verde?

Los vehículos con sello verde inscritos después del 1 de septiembre de 2011 no se verán afectados por la restricción vehicular y habrá dígitos extra en caso de registrarse preemergencia o emergencia ambiental.

En tanto, todos los automóviles sin sello verde no podrán circular dentro del perímetro del anillo Américo Vespucio, esto en el horario antes mencionado.

Asimismo, se publicó el calendario de cuatro dígitos para la provincia de Santiago, más las comunas de San Bernardo y Puente Alto.

Lunes: 6, 7, 8 y 9 .

. Martes: 0, 1, 2 y 3 .

. Miércoles: 4, 5, 6 y 7 .

. Jueves: 8, 9, 0 y 1 .

. Viernes: 2, 3, 4 y 5.

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