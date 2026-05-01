Vuelve la restricción vehicular a la Región Metropolitana: Revisa los dígitos con los que comenzará el próximo lunes

01 may. 2026 - 08:22 hrs.

¿Qué pasó?

Tras el inicio del periodo de Gestión de Episodios Críticos (GEC) en la Región Metropolitana, el próximo lunes 4 de mayo volverá la restricción vehicular a la capital.

Vuelve la restricción vehicular a la RM

La restricción vehicular regirá de lunes a viernes, excepto festivos, hasta el 31 de agosto. El horario es de 07:30 de la mañana a 21:00 horas.

En tanto, la multa por no respetar esta medida es de 1 a 1,5 UTM, o sea, desde los $70.588 a los $105.882 (valor de mayo).

En el Diario Oficial ya se publicó el calendario de dígitos:

Lunes: 8 y 9 .

. Martes: 0 y 1 .

. Miércoles: 2 y 3 .

. Jueves: 4 y 5 .

. Viernes: 6 y 7.

¿Qué pasa con los vehículos con sello verde?

Los vehículos con sello verde inscritos después del 1 de septiembre de 2011 no se verán afectados por la restricción vehicular y habrá dígitos extra en caso de registrarse preemergencia o emergencia ambiental.

En tanto, todos los automóviles sin sello verde no podrán circular dentro del perímetro del anillo Américo Vespucio, esto en el horario antes mencionado.

Asimismo, se publicó el calendario de cuatro dígitos para la provincia de Santiago, más las comunas de San Bernardo y Puente Alto.

Lunes: 6, 7, 8 y 9 .

. Martes: 0, 1, 2 y 3 .

. Miércoles: 4, 5, 6 y 7 .

. Jueves: 8, 9, 0 y 1 .

. Viernes: 2, 3, 4 y 5.

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