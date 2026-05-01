Pago a cuidadores: ¿Quién debe realizar la postulación?

01 may. 2026 - 09:00 hrs.

Cada mes, el Estado entrega un aporte económico a quienes ejecutan labores de cuidado de personas con dependencia severa (causante). Este beneficio, conocido como estipendio o pago a cuidadores, busca apoyar a quienes no reciben remuneración por prestar dicho servicio.

Actualmente, el monto máximo es de $32.991 y se paga por el IPS vía depósito bancario. Este dinero no es imponible, no constituye renta y es totalmente compatible con otras ayudas sociales que no tengan el mismo fin que este estipendio.

¿Quién debe postular al pago a cuidadores?

A diferencia de otros beneficios estatales, este trámite lo realiza el equipo médico del centro de atención primaria de salud (como el CESFAM, CECOF o posta rural) donde se atiende el causante, de acuerdo a ChileAtiende.

Es el personal de salud el encargado de ingresar los datos al sistema una vez que verifican que se cumplen las condiciones clínicas y sociales, no el cuidador ni la persona con dependencia.

¿Qué se debe cumplir para obtener el pago a cuidadores?

Para que el centro de salud pueda realizar la postulación y se otorgue el beneficio, se deben cumplir los siguientes requisitos:

La persona con dependencia debe estar inscrita en el Programa de Atención Domiciliaria de su centro de salud.

El cuidador o cuidadora no debe recibir remuneración por realizar este trabajo.

La persona con dependencia no puede estar institucionalizada en establecimientos de larga estadía (como hogares de ancianos).

Además, se prioriza quién lo recibe primero en base a severidad de la dependencia (Índice de Barthel o certificación médica similar), antigüedad de la postulación y clasificación socioeconómica.

¿Cuántos pagos puede recibir un cuidador?

La normativa vigente establece límites respecto a cuántos estipendios puede administrar una misma persona, dependiendo del vínculo que tenga con los pacientes:

Hasta tres pagos: si el cuidador es pariente de las personas con dependencia severa (por consanguinidad o afinidad).

si el cuidador es pariente de las personas con dependencia severa (por consanguinidad o afinidad). Hasta dos pagos: si el cuidador no tiene un vínculo de parentesco con las personas a su cargo.

Es importante recordar que el pago se realizará mientras se cumplan los requisitos y exista disponibilidad presupuestaria anual por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

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