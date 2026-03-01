Estos son los requisitos para recibir el pago del beneficio por cuidar a adultos mayores y personas con discapacidad

01 mar. 2026 - 21:00 hrs.

Los cuidadores de personas con dependencia severa, como adultos mayores y discapacitados, tienen acceso a un beneficio gubernamental para complementar sus ingresos.

Este pago, administrado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia a través del Instituto de Previsión Social (IPS), se otorga mensualmente por un monto de $32.991.

Según ChileAtiende, esta ayuda es compatible con otros beneficios, siempre que no tengan el mismo propósito. Cabe destacar que no es imponible ni constituye renta.

¿Cuáles son los requisitos del beneficio para cuidadores?

Para acceder al programa de pago a cuidadores de personas con discapacidad, el causante debe cumplir con los siguientes requisitos, de manera simultánea:

Estar inscrito en el Programa de Atención Domiciliaria para Personas con Dependencia Severa y Cuidadores, adscrito al Ministerio de Salud, por medio del establecimiento de atención primaria que corresponde a su domicilio.

Tener un cuidador o cuidadora sin remuneración.

No estar institucionalizado en un establecimiento de larga estadía para adulto mayor o personas de menor edad.

Postulación y adjudicación del estipendio

La postulación al programa de cuidadores es canalizada por el equipo médico del centro de atención primaria de salud al que acude la persona con discapacidad.

El pago se recibe el mismo mes de la fecha de concesión y se extiende mientras se cumplan los requisitos estipulados por la ley y haya presupuesto público destinado a este fin en los años respectivos.

