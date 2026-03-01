Carnet de identidad: Este es el precio del trámite online para chilenos y extranjeros

01 mar. 2026 - 19:00 hrs.

El Registro Civil cuenta con una plataforma en línea que permite solicitar la renovación o reimpresión de la cédula de identidad, un trámite simple que se puede realizar en pocos minutos.

El carnet es el principal documento de identificación en Chile, ya que contiene los datos personales de cada persona. Afortunadamente, este sistema facilita su obtención sin necesidad de hacer todo el proceso de manera presencial.

¿Cuál es el precio para renovar o reimprimir el carnet?

Tanto para renovar como para reimprimir la cédula de identidad, el valor es de $3.820 para chilenos y $4.270 para extranjeros. El documento se entrega en un plazo aproximado de ocho días hábiles desde la solicitud.

¿Cómo solicitar la renovación de la cédula de identidad?

Para renovar la cédula de identidad en línea se debe:

Tener nacionalidad chilena.

Ser mayor de 16 años.

Contar con ClaveÚnica.

Tener una cédula vencida hace ocho años o menos.

El interesado debe ingresar al sitio web del Registro Civil, aceptar los términos y condiciones e iniciar sesión con su RUT y ClaveÚnica. Luego debe seleccionar la región y la oficina donde retirará el documento, y pagar el valor correspondiente. Cuando la cédula esté lista, se notificará por correo electrónico para que pueda retirarse.

¿Cómo solicitar la reimpresión del carnet de identidad?

La reimpresión aplica en caso de pérdida, robo o deterioro del documento. Este trámite puede realizarse si la persona tenía 16 años o más en su última solicitud y si la cédula extraviada tenía una vigencia superior a 30 días.

Para solicitarla, se debe ingresar:

RUT (sin puntos ni guión).

Primer nombre de la madre.

Comuna de domicilio registrada en el último trámite.

Luego se enviará un código al correo electrónico registrado. Tras ingresarlo, se debe indicar el motivo de la solicitud, elegir la oficina de retiro, realizar la verificación facial y pagar el documento.

