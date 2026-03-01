Dos muertos y 14 heridos deja tiroteo en bar de ciudad estadounidense de Austin

01 mar. 2026 - 19:13 hrs.

¿Qué pasó?

Dos personas murieron y otras 14 resultaron heridas en un tiroteo en un bar en Austin, la capital del estado de Texas, dijo la policía el domingo.

El tirador también murió, reportó la jefa de la policía de Austin, Lisa Davis, en una rueda de prensa. El atacante fue abatido por oficiales de la policía que respondieron al tiroteo, dijo Davis.

Tirador de Texas había expresado "sentimientos a favor del régimen iraní"

El atacante había expresado "sentimientos a favor del régimen iraní" en redes sociales, según informó el domingo un monitor del yihadismo.

La organización SITE Intelligence Group identificó al tirador, abatido por la policía, como Ndiaga Diagne, ciudadano estadounidense de origen senegalés. Chip Roy, republicano de la Cámara de Representantes, publicó en X una foto del atacante en la que se le ve sosteniendo un rifle y vistiendo una sudadera con la inscripción "Property of Allah (Propiedad de Alá)".

SITE dijo que Diagne había expresado "sentimientos a favor del régimen iraní y odio hacia el liderazgo israelí y estadounidense" en Facebook desde 2017 y que había publicado una foto suya sosteniendo lo que parece ser un rifle de asalto.

El agente especial del FBI Alex Doran dijo más temprano a periodistas que había "indicios en relación con el sujeto y en su vehículo que apuntan a un posible nexo con el terrorismo". "Por ahora solo estamos en condiciones de decir que potencialmente se trató de un acto de terrorismo", afirmó Doran.

El Grupo Conjunto de Lucha contra el Terrorismo del FBI participa en la investigación junto con las autoridades locales.

