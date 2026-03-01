Enfrentamiento entre hinchas de la U y Colo Colo en Pudahuel deja un muerto y un herido por impactos de bala

01 mar. 2026 - 19:01 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este domingo, se reportó que un enfrentamiento entre dos grupos de personas terminó en impactos de bala en la comuna de Pudahuel, Región Metropolitana.

¿Qué informó Carabineros?

Desde Carabineros informaron que el hecho ocurrió en la intersección de General Bonilla con El Salitre. De manera preliminar, se trataría de un enfrentamiento entre hinchas de Colo Colo y de Universidad de Chile. Estos últimos habrían atacado a los hinchas rivales, quienes se dirigían en caravana al Estadio Monumental.

Se reportó que dos personas recibieron impactos de bala, de las cuales una falleció en la Clínica Bicentenario, mientras que la otra permanece internada en el Hospital Félix Bulnes.

Carabineros informó la detención de dos personas, quienes fueron trasladadas hasta una comisaría de Pudahuel.

Desde la institución policial señalaron que las pericias correspondientes quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI.

