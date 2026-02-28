Se vistieron de obreros para camuflarse: Ladrones roban más de $300 millones en violento asalto armado a joyería de Providencia

28 feb. 2026 - 14:44 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento asalto armado se concretó este sábado en una joyería de Providencia, Región Metropolitana, en donde un grupo de delincuentes logró hacerse con un botín de más de $300 millones tras amenazar de muerte a las trabajadoras del local.

Violento asalto armado a joyería de Providencia

La mayor Carola Sepúlveda, comisario (s) de la 19° Comisaría de Providencia, explicó que el "robo con intimidación" ocurrió pasado el mediodía en la joyería "Andreotti", la que está ubicada en una galería comercial de avenida Providencia 2538.

"Al momento de llegar los carabineros, se percatan de que efectivamente ya se había realizado (el robo)", explicó la mayor al señalar también que "los individuos que lo perpetraron se dieron a la fuga" en un vehículo BMW hacia el poniente de la capital.

"Las víctimas señalan que ingresaron alrededor de dos individuos, las intimidaron con armas de fuego y procedieron a sacar todo lo que había en el interior, consistente en joyas de oro y también relojes de alta gama", añadió la oficial de la policía uniformada.

Un hecho que llamó la atención fue el "camuflaje" que usaron los ladrones para pasar desapercibidos: se vistieron como trabajadores de la construcción, utilizando unas "chaquetillas naranjas" similares a las de una obra cercana.

"Les dijeron que las iban a matar"

En conversación con la periodista de Meganoticias, Daniela Valdés, el dueño del local, Diego Barrera, relató parte de la experiencia que vivieron sus trabajadoras.

Según explicó, a su joyería entraron "delincuentes armados, violentos, agresivos, amenazando a las dos trabajadoras. Las tiraron al suelo, les pusieron las pistolas en la cabeza y todo el tiempo les dijeron que las iban a matar, que no se movieran".

"En cuestión de segundos sacaron toda la mercancía, se llevaron más de 300 millones de pesos en joyas", lamentó Barrera al denunciar que estas especies normalmente son reducidas en locales de comercio informal en el centro de Santiago.

Todo sobre Policial