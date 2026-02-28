Argentina eleva nivel de seguridad a "alto" en todo el territorio nacional y embajadas tras los ataques de EEUU e Israel a Irán

28 feb. 2026 - 13:06 hrs.

¿Qué pasó?

El gobierno de Argentina elevó este sábado el nivel de seguridad a "alto" en todo el territorio nacional y embajadas tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y los bombardeos de Teherán en represalia.

La medida alcanza a "todos los objetivos sensibles del país, así como a la infraestructura crítica y la comunidad judía".

También implica el refuerzo de los controles fronterizos, según un comunicado difundido en X por la oficina del presidente Javier Milei.

La justicia argentina señala a Irán y al movimiento libanés Hezbolá como responsables del atentado contra la mutual judía AMIA de 1994 que dejó 85 muertos y cientos de heridos.

Canciller: Líder supremo y todos los altos dirigentes de Irán están vivos

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, afirmó el sábado a la cadena estadounidense NBC que el líder supremo Alí Jamenei y todos los altos cargos están vivos tras los ataques de Estados Unidos e Israel.

El ayatolá Jamenei está vivo "que yo sepa" y "todos los oficiales de alto rango están vivos", aseguró el canciller.

En su entrevista, Araqchi también dijo que su país está interesado "en una desescalada" y señaló que los ataques lanzados en represalia están dirigidos a las bases estadounidenses en el Golfo, no a los países que las acogen.

