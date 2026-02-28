Irán ataca bases de EEUU en Baréin y Catar: Se reportan explosiones en las capitales de Arabia Saudita y EAU

28 feb. 2026 - 07:40 hrs.

¿Qué pasó?

Unas instalaciones de la Quinta Flota de la Marina estadounidense en Baréin se vieron alcanzadas en un "ataque con misiles", indicaron las autoridades locales este sábado, tras los bombardeos efectuados por Estados Unidos e Israel en el vecino Irán.

"El centro de servicios de la Quinta Flota sufrió un ataque con misiles. Les daremos detalles más adelante", indicó en un comunicado el gobierno de esta monarquía del Golfo.

Irán había avisado de que atacaría bases estadounidenses en la región en caso de verse atacado por Estados Unidos.

Ataques a la mayor base de EEUU en Medio Oriente

Por otro lado, el Ministerio de Defensa de Catar informó este sábado que había interceptado varios ataques con misiles dirigidos contra su territorio, luego de que se escucharan explosiones en toda Doha.

Las explosiones fueron percibidas sobre el centro de Doha y cerca de la base militar de Al Udeid, la mayor instalación militar estadounidense de la región.

Un periodista de la AFP vio cómo un interceptor destruía uno de los misiles. El Ministerio de Defensa catarí señaló en un comunicado que había "rechazado varios ataques".

Explosiones en capitales de Arabia Saúdita y los EAU

Además, periodistas de la agencia AFP señalaron que se escucharon fuertes explosiones en Riad, la capital de Arabia Saudita, en medio del contexto de escalada regional tras los ataques iraníes a bases estadounidenses en las vecinas Baréin y Catar.

Los dos corresponsales de la agencia de noticias francesa relataron haber escuchado un estruendo inicial seguido de varias detonaciones.

Finalmente, residentes de Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, dijeron a la AFP que escucharon fuertes explosiones. Al menos dos habitantes reportaron los estallidos en la capital emiratí, que alberga una base militar que acoge a personal estadounidense.

