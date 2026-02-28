Bono PAD Dental: ¿Cuánto debe pagar el afiliado a Fonasa?
El Bono PAD (Pago Asociado a Diagnóstico) es un beneficio del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) que permite a los afiliados acceder a algunas cirugías o tratamientos a un precio fijo, cubriendo todo el paquete de atención, sin cobros adicionales.
Uno de estos es el Bono PAD Dental, que consiste en un paquete cerrado de atención dental que incluye la evaluación y tratamiento de un problema específico, pagando un monto previamente establecido.
¿Cuánto paga el usuario por un Bono PAD Dental?
Para el diagnóstico, limpieza y tratamiento básico de un diente (como una tapadura) el copago para el usuario es de $58.310, correspondiente al código PAD 2503001. Fonasa también ofrece préstamo médico que puede cubrir hasta un 50% del copago (aproximadamente $29.150).Ir a la siguiente nota
Este monto aplica para tratar una pieza dental que presente caries u otra lesión tratable con obturación dental.
Si el problema es más complejo o abarca más de un diente, existen otros códigos PAD, como el 2503002, para obturación de 2 a 4 dientes, o el 2503003, para obturación de 5 o más dientes. Estos códigos implican copagos distintos de acuerdo al número de piezas.
El beneficio de Bono PAD Dental está disponible para beneficiarios afiliados a Fonasa en los tramos B, C o D, y generalmente para personas entre 12 y 34 años.
¿Cómo comprar un Bono PAD Dental?
Fonasa indica que el proceso es similar al de otros bonos: el dentista emite el diagnóstico y el código PAD, luego el usuario debe buscar una clínica con convenio, comprar el bono en una sucursal Fonasa o en línea (Mi Fonasa) y pagar antes de la intervención.
Una vez hecho esto, se emite el bono que el paciente debe presentar en la oficina de recaudación del lugar donde se realizará el procedimiento el día fijado, para hacer efectivo el tratamiento.