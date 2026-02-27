Sernatur ofrece subsidios para giras de estudio: ¿Qué colegios pueden postular?

27 feb. 2026 - 20:00 hrs.

El Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) ofrece, entre marzo y diciembre, el programa Gira de Estudio, una iniciativa que busca apoyar a estudiantes y docentes para que realicen viajes dentro del territorio nacional.

Según informa el organismo en su página web, el programa contempla un paquete turístico subsidiado por el Estado, cuyo financiamiento “dependerá del nivel de vulnerabilidad del establecimiento educacional”.

El objetivo de este programa es dar a conocer la economía, así como la vida social, cultural y cívica de la región que visiten. También otorga “beneficios sicológicos y de convivencia con sus pares”.

A nivel logístico, incluye:

Traslados : bus exclusivo para la delegación sin noches a bordo. Destinos más lejanos pueden optar por viajes en avión, si el grupo asume el costo adicional

: bus exclusivo para la delegación sin noches a bordo. Destinos más lejanos pueden optar por viajes en avión, si el grupo asume el costo adicional Alojamiento : habitaciones compartidas

: habitaciones compartidas Alimentación : tres comidas

: tres comidas Excursiones y actividades recreativas : tres de cada tipo

: tres de cada tipo Guía turístico: disponible durante todo el viaje

disponible durante todo el viaje Seguro de viaje

¿Cuáles colegios pueden aplicar a las giras de estudio?

De acuerdo con Sernatur, la Gira de Estudio está dirigida a “estudiantes de enseñanza media diurna de establecimientos educacionales que reciben subsidio estatal”. También se contempla la participación de escuelas especiales.

Los menores de edad que se encuentren bajo protección del Estado también pueden acceder al programa, “otorgándoles mayores oportunidades y acceso a las políticas públicas que incrementan su bienestar”.

Finalmente, los estudiantes de carreras de Turismo de la Educación Superior están habilitados desde 2020 para optar por el programa.

