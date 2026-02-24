Subsidio al Empleo Joven: ¿Cuándo se puede postular?

24 feb. 2026 - 20:00 hrs.

Los jóvenes de entre 18 y 24 años (hasta los 24 años y 11 meses) que se encuentren trabajando de forma dependiente o independiente, pueden optar al Subsidio al Empleo Joven. La próxima fecha de pago será el viernes 27 de febrero.

Se trata de un beneficio otorgado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) para mejorar los ingresos de esta población, siempre que pertenezcan al 40 % más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

Entre los requisitos para obtener el subsidio se encuentra percibir una renta bruta anual inferior a $7.948.180 o mensual inferior a los $662.348. Así también es necesario:

Tener las cotizaciones al día.

las cotizaciones al día. No trabajar en alguna institución del Estado o empresa con aporte estatal superior al 50%.

en alguna institución del Estado o empresa con aporte estatal superior al 50%. En caso de tener 21 años de edad o más, contar con licencia de educación media.

21 años de edad o más, contar con licencia de educación media. No ser beneficiario del Ingreso Mínimo Garantizado para el período de renta procesado.

del Ingreso Mínimo Garantizado para el período de renta procesado. En caso de ser trabajador independiente, emitir boletas de honorarios y realizar el respectivo proceso de Declaración de Renta del Servicio de Impuestos Internos.

¿Cuánto dinero se recibe?

De forma general, el monto a recibir varía entre los $1 hasta los $678.028 anualmente, pero existen ciertas especificaciones.

El Subsidio al Empleo Joven otorga la posibilidad de optar al beneficio de forma mensual o anual. Si se escoge la primera opción, debe tomarse en cuenta que:

Podría estar sujeto a devolución de dinero.

sujeto a devolución de dinero. Son anticipos del pago anual. Solo se paga hasta el 75% de beneficio, el resto del beneficio se entrega en el mes de agosto.

del pago anual. Solo se paga hasta el 75% de beneficio, el resto del beneficio se entrega en el mes de agosto. El primer pago se realiza cuatro meses después de la fecha de postulación.

se realiza cuatro meses después de la fecha de postulación. El pago se realiza siempre con tres meses de desfase, por ejemplo, en diciembre se pagará el beneficio de acuerdo a las rentas percibidas en septiembre.

siempre con tres meses de desfase, por ejemplo, en diciembre se pagará el beneficio de acuerdo a las rentas percibidas en septiembre. Generalmente , se realiza el último día hábil de cada mes.

, se realiza el último día hábil de cada mes. Se reciben entre $1 y $44.157 por cada pago.

Por su parte, el pago anual se entrega en agosto y va “de acuerdo a las rentas percibidas el año anterior (enero a diciembre)”. No está sujeta a devolución de dinero.

¿Cuándo abren las postulaciones del Subsidio al Empleo Joven?

Según el Sence, este es un beneficio al que se puede postular los 365 días del año y cuya aprobación o rechazo “puede tardar (hasta) 90 días”. Por ejemplo: si se postula en marzo, el mes de aprobación o rechazo es junio, y el primer pago sería recibido en julio.

Quienes hayan postulado al pago anual entre enero y noviembre de 2026, la solicitud será procesada y gestionada en agosto de 2027. Quienes postulen en diciembre de 2026, recibirán su primer pago en agosto de 2028.

