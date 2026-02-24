Subsidio al Empleo Joven: ¿Cuándo se puede postular?
- Por Meganoticias
Los jóvenes de entre 18 y 24 años (hasta los 24 años y 11 meses) que se encuentren trabajando de forma dependiente o independiente, pueden optar al Subsidio al Empleo Joven. La próxima fecha de pago será el viernes 27 de febrero.
Se trata de un beneficio otorgado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) para mejorar los ingresos de esta población, siempre que pertenezcan al 40 % más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).
Entre los requisitos para obtener el subsidio se encuentra percibir una renta bruta anual inferior a $7.948.180 o mensual inferior a los $662.348. Así también es necesario:
- Tener las cotizaciones al día.
- No trabajar en alguna institución del Estado o empresa con aporte estatal superior al 50%.
- En caso de tener 21 años de edad o más, contar con licencia de educación media.
- No ser beneficiario del Ingreso Mínimo Garantizado para el período de renta procesado.
- En caso de ser trabajador independiente, emitir boletas de honorarios y realizar el respectivo proceso de Declaración de Renta del Servicio de Impuestos Internos.
¿Cuánto dinero se recibe?
De forma general, el monto a recibir varía entre los $1 hasta los $678.028 anualmente, pero existen ciertas especificaciones.
El Subsidio al Empleo Joven otorga la posibilidad de optar al beneficio de forma mensual o anual. Si se escoge la primera opción, debe tomarse en cuenta que:
- Podría estar sujeto a devolución de dinero.
- Son anticipos del pago anual. Solo se paga hasta el 75% de beneficio, el resto del beneficio se entrega en el mes de agosto.
- El primer pago se realiza cuatro meses después de la fecha de postulación.
- El pago se realiza siempre con tres meses de desfase, por ejemplo, en diciembre se pagará el beneficio de acuerdo a las rentas percibidas en septiembre.
- Generalmente, se realiza el último día hábil de cada mes.
- Se reciben entre $1 y $44.157 por cada pago.
Por su parte, el pago anual se entrega en agosto y va “de acuerdo a las rentas percibidas el año anterior (enero a diciembre)”. No está sujeta a devolución de dinero.Ir a la siguiente nota
¿Cuándo abren las postulaciones del Subsidio al Empleo Joven?
Según el Sence, este es un beneficio al que se puede postular los 365 días del año y cuya aprobación o rechazo “puede tardar (hasta) 90 días”. Por ejemplo: si se postula en marzo, el mes de aprobación o rechazo es junio, y el primer pago sería recibido en julio.
Quienes hayan postulado al pago anual entre enero y noviembre de 2026, la solicitud será procesada y gestionada en agosto de 2027. Quienes postulen en diciembre de 2026, recibirán su primer pago en agosto de 2028.
Leer más de