"Sería un sueño": Juanes revela en "Only Viña" que no descarta cantar con Mon Laferte en la Quinta Vergara

24 feb. 2026 - 20:15 hrs.

Juanes fue el invitado estelar de este martes al programa de Mega, Only Viña, donde se encargó de responder más de una pregunta acerca de lo que se viene para su show en la Quinta Vergara.

El cantante colombiano abrirá los fuegos el miércoles, así que se espera que entone sus más grandes éxitos, aunque también los más recientes.

¿Invitará a Mon Laferte a su espectáculo?

La panelista del programa, Raquel Argandoña, le consultó a Juanes si tiene pensado invitar a Mon Laferte a su show en Viña 2026. Lo anterior, considerando que ella también está en la parrilla, aunque el jueves.

El artista no descartó que esto pueda ocurrir y manifestó que "me encantaría. Eso para mí sería un sueño. Ojalá que pueda".

Juanes y Mon Laferte tienen juntos el éxito titulado "Amárrame", lanzado en febrero de 2017. El tema escrito por la chilena combina cumbia, pop latino y elementos de música andina. Fue el primer sencillo del álbum "La Trenza" de la artista.

El intérprete, además, indicó que la primera semana de marzo planea lanzar su nuevo álbum y que es posible que adelante una de sus canciones en Viña 2026.

Todo sobre Festival de Viña