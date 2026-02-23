Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal En Vivo: Meganoticias Prime

EN VIVO: Sigue la transmisión digital de la segunda noche del Festival de Viña del Mar 2026

Este lunes 23 de febrero, el Festival de Viña del Mar 2026 vive su segunda jornada con una cartelera internacional y nacional de primer nivel. La transmisión oficial estará a cargo de Mega, llevando cada acorde directamente a tu pantalla.

Los protagonistas de la segunda noche

La jornada arranca a las 21:15 horas con los británicos Pet Shop Boys, el dúo compuesto por Neil Tennant y Chris Lowe que debuta en el escenario viñamarino. Con más de cuatro décadas de trayectoria, el conjunto trae su inconfundible sonido synthpop —mezcla de pop y música electrónica— a un público que los ha esperado por años.

Luego será el turno del humor nacional con Rodrigo Villegas, quien regresa al festival por tercera vez tras sus exitosos pasos en 2017 y 2023. El comediante prometió "sorpresas" en su show y confió en que la noche sea una "válvula de escape" para el público.

El cierre de la noche estará a cargo de Bomba Estéreo, el dúo colombiano formado por la vocalista Li Saumet y el músico Simón Mejía, que llega por primera vez a la Quinta Vergara para desplegar sus grandes éxitos.

Todo sobre Festival de Viña

Leer más de

Notas relacionadas