EN VIVO: Sigue la transmisión digital de la segunda noche del Festival de Viña del Mar 2026

23 feb. 2026 - 20:00 hrs.

Este lunes 23 de febrero, el Festival de Viña del Mar 2026 vive su segunda jornada con una cartelera internacional y nacional de primer nivel. La transmisión oficial estará a cargo de Mega, llevando cada acorde directamente a tu pantalla.

Los protagonistas de la segunda noche

La jornada arranca a las 21:15 horas con los británicos Pet Shop Boys, el dúo compuesto por Neil Tennant y Chris Lowe que debuta en el escenario viñamarino. Con más de cuatro décadas de trayectoria, el conjunto trae su inconfundible sonido synthpop —mezcla de pop y música electrónica— a un público que los ha esperado por años.

Luego será el turno del humor nacional con Rodrigo Villegas, quien regresa al festival por tercera vez tras sus exitosos pasos en 2017 y 2023. El comediante prometió "sorpresas" en su show y confió en que la noche sea una "válvula de escape" para el público.

El cierre de la noche estará a cargo de Bomba Estéreo, el dúo colombiano formado por la vocalista Li Saumet y el músico Simón Mejía, que llega por primera vez a la Quinta Vergara para desplegar sus grandes éxitos.

Todo sobre Festival de Viña