Esteban Düch recuerda las pifias a George Harris en el Festival de Viña: "Fue un poco agridulce"

En la víspera de lo que será su presentación el martes en la tercera noche del Festival de Viña 2026, Esteban Düch adelantó en conferencia de prensa algunos detalles de su show y también recordó lo que fueron las pifias a su compatriota George Harris.

El comediante venezolano, que ya lleva más de diez años en Chile, recordó que la fallida rutina de Harris el año pasado lo golpeó de una manera "agridulce".

El recuerdo de las pifias a George Harris

"Al principio fue un poco agridulce por el tema de George. Es un colega que admiro mucho desde hace mucho tiempo, desde que fundó el stand-up en Venezuela. Se sabe que es un gran artista de la comedia en Venezuela", comentó Düch.

Sin embargo, explicó que en ese momento "el público chileno y, sobre todo mis seguidores que me gané, me empezaron a ofrecer mucha validación, muy bonita", sostuvo.

Principalmente en redes sociales, recordó que decían: "Y tenemos comediantes venezolanos que han hecho la pega en Chile y está, por ejemplo, Esteban".

"No solamente era yo, pero fui de los más nombrados y fue muy bonita esa validación al trabajo que uno ya tiene años haciendo", reflexionó.

Cabe recordar que Düch se presentará este martes 24 de febrero, misma jornada en la que dirán presente Jesse & Joy y Nmixx.

