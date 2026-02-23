¿Derrotará al "monstruo"? Kenita Larraín predice cómo le irá a Rodrigo Villegas en Viña según la numerología

23 feb. 2026 - 15:39 hrs.

Esta segunda noche del Festival de Viña del Mar el humorista encargado de hacer reír al público será Rodrigo Villegas, quien ya supo conquistar al "monstruo” en la Quinta Vergara durante sus exitosas presentaciones de 2017 y 2023.

En la previa de su regreso al escenario viñamarino, la numeróloga y panelista de "Con Gusto a Viña", Kenita Larraín, entregó su pronóstico sobre el desempeño del comediante, analizando su energía y ciclo numérico actual.

¿Cómo le irá a Rodrigo Villegas según la numerología?

Para su pronóstico, Kenita utilizó la fecha de nacimiento de Villegas y la fecha actual, con lo que arrojó el número 7, relacionado con el éxito.

"Rodrigo está en la vibración, en la energía de un número 7, que en la numerología egipcia significa el carro, eso habla de que tiene el desafío de que tome las riendas de su vida y la dirija", explicó la numeróloga.

"Él va a avanzar hacia el éxito si realiza esta tarea bien. Este número indicaría un posible triunfo", añadió la experta.

La advertencia para Villegas

A pesar del buen augurio, la exmodelo comentó que los números también arrojan que hay un "número obstáculo" para el comediante, que se trata del 6, relacionado con la perfección.

"Ojo con la perfección, con la autoexigencia. Eso podía ser uno de los puntos más débiles para esta noche, pero yo creo que lo va a manejar bien". señaló Kenita.

Para cerrar, le envió un claro consejo para esta noche: "Le diría que confíe en él y que finalmente juegue, que sea como un niño pequeño. Si algo no sale perfecto, que siga jugando y que tenga la flexibilidad de decir que lo perfecto es lo que viene".

