El "Monstruo" aplaudió las imitaciones: Stefan Kramer recordó al "Negro Piñera" y a Sebastián Piñera en Viña 2026

En su regreso al Festival de Viña, el humorista Stefan Kramer tuvo uno de los momentos más emotivos de su rutina al recordar a los hermanos Piñera, arrancando los aplausos de un "Monstruo" que los homenajeó junto a él.

Kramer mencionó que la gente en la calle le dice que "sus personajes se están muriendo". Fue entonces cuando el imitador dirigió su mirada hacia el cielo para recordar al músico chileno: "Un beso al cielo al negro, que siempre fue muy buena onda conmigo", dijo entre aplausos del público.

Pero la noche guardaba otro homenaje. Con la inconfundible voz de Sebastián Piñera y su característica forma de mover los brazos y los hombros, Kramer no olvidó al expresidente: "Se está olvidando alguien, mal agradecido", lanzó, desatando las risas de la Quinta Vergara.

La ovación a la imitación del expresidente

Si el recuerdo del "Negro Piñera" había generado aplausos, fue la imitación de Sebastián Piñera la que desató una verdadera ovación en la Quinta Vergara. "También un abrazo al cielo a Sebastián, que me permitió hueviarlo por tantos años", agradeció Kramer, en medio del cariño de los asistentes al festival.

