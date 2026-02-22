"Me han hecho mucha compañía": Yamila Reyna reaparece en redes con profunda reflexión tras quiebre con Américo

22 feb. 2026 - 18:00 hrs.

A casi dos semanas de que se conociera el quiebre de su relación con Américo, Yamila Reyna compartió una profunda reflexión en redes sociales, en donde agradeció el apoyo recibido y dejó entrever el proceso personal que atraviesa.

"Me han hecho mucha compañía"

La comediante publicó un carrusel de imágenes musicalizado con "Mañana será bonito", de Karol G y Carla Morrison. En las fotografías se le puede ver en la playa, compartiendo con su mascota y amigos, junto con retratar distintos paisajes.

En la descripción, Reyna escribió: "'Mañana será bonito' dice esta canción… Pero en estos días grises, quiero agradecerles las infinitas historias que me han compartido. Relatos llenos de amor, desamor, con diferentes finales, pero todos llenos de mucha emoción".

La actriz agregó que esos mensajes "me han hecho mucha compañía en noches eternas", y que cada historia la ayuda a "crecer, reflexionar, sentir y sobre todo tener la certeza de que sí, mañana será bonito. Gracias de corazón”, concluyó.

"No estás roto, estás en proceso de sanación"

El carrusel también incluyó el poema "No te rindas", del escritor uruguayo Mario Benedetti. En sus primeros versos se lee: "No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar tu vuelo".

Además, compartió la captura de un mensaje recibido en Instagram que decía: "A veces la vida golpea fuerte... y parece que el alma queda marcada por heridas que nadie ve. Pero hoy quiero recordarte algo: no estás roto, estás en proceso de sanación".

La publicación superó los 1.700 comentarios, en su gran mayoría con palabras de ánimo. Entre quienes reaccionaron estuvieron Gino Costa, Elena Dressel, Begoña Basauri, Dayana Amigo y Dani Ride, varios de ellos excompañeros de televisión.

