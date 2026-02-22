Nuevo temblor en la zona norte: Conoce la magnitud y el epicentro según Sismología
¿Qué pasó?
La tarde de este domingo, a las 18:25 horas, un temblor de magnitud 3,2 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 80 km al sureste de Socaire, en la región de Antofagasta, con una profundidad de 212 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
