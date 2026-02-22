Declaran Alerta Amarilla para Peñalolén por incendio forestal: Fuego afecta a la Quebrada de Macul

22 feb. 2026 - 19:27 hrs.

¿Qué pasó?

Senapred declaró Alerta Amarilla para la comuna de Peñalolén, en la Región Metropolitana, por un incendio forestal que afecta al sector de la Quebrada de Macul.

De acuerdo al organismo, la emergencia se encuentra en combate y por ahora ha consumido una hectárea. Pese a su gravedad, no se reportan personas afectadas ni tampoco infraestructuras.

Eso sí, aclararon que el fuego se proyecta hacia un Área Protegida (Área Silvestre Protegida y Privada).

En el lugar trabaja personal del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, junto a cuatro brigadas, un técnico, tres aeronaves y dos camiones aljibes de CONAF. Asimismo, colaboran dos camiones aljibes de la municipalidad Peñalolén.

Alerta Amarilla para Peñalolén

En consideración a los antecedentes mencionados y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, Senapred declaró Alerta Amarilla para Peñalolén, vigente desde este domingo "y hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten".

Con esta medida, "se alistarán escalonadamente los recursos necesarios, para intervenir de acuerdo a la evolución del evento, con el objeto de evitar que este crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente".

