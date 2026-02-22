Senapred solicita evacuar dos sectores en la región del Ñuble por incendio forestal

22 feb. 2026 - 16:17 hrs.

¿Qué pasó?

Senapred solicitó la tarde de este domingo evacuar dos sectores de la comuna de San Nicolás, en la región de Ñuble, por un incendio forestal que se desarrolla en la zona.

De acuerdo al organismo, el llamado a evacuar va dirigido a los sectores Las Parcelas Vive Chillán km 18 y Huampuli. Para reforzar la medida, se activó mensajería SAE.

Desde la institución recordaron "actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta". Asimismo, se pidió "considerar a las mascotas y sus necesidades".

Alerta Roja en San Nicolás

Senapred también declaró Alerta Roja para San Nicolás por incendio forestal, que lleva por nombre 341 Quillico. La emergencia sigue en combate y de momento van 10 hectáreas consumidas.

En el siniestro trabajan el Cuerpo de Bomberos de San Nicolás, además de ocho brigadas, cinco técnicos, dos aeronaves y un puesto de mando de Conaf.