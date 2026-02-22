¿Cuántas veces se paga en el año el Bono de Invierno?

22 feb. 2026 - 17:00 hrs.

Uno de los beneficios que los adultos mayores recibirán en los primeros meses de 2026 es el Bono de Invierno, el cual se paga con la pensión de mayo y no está sujeto a descuentos por impuestos.

Consiste en un aporte económico de $81.257 para quienes tengan 65 años o más, y lo obtienen sin postular ni solicitarlo si cumplen con los requisitos de acceso.

¿Cuántas veces se paga el Bono de Invierno 2026?

ChileAtiende indica que este beneficio se paga una sola vez, sumándose a la pensión correspondiente al mes de mayo.

Requisitos para obtener el Bono de Invierno

El aporte se pagará automáticamente a las personas mayores de 65 años al 1 de mayo de 2026, siempre que sean:

Pensionados del IPS, ISL, Capredena, Dipreca o mutualidades de empleadores, que perciban un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez para personas de 75 años o más.

Pensionados de una AFP que reciban una Pensión Mínima con Garantía Estatal.

Beneficiarios de la PGU que no reciben ninguna otra pensión.

Beneficiarios de Pensión de Reparación a Víctimas de Prisión Política y Tortura, Pensión de viudez de reparación y Pensión no contributiva de exonerados políticos.

Pensionados de algún régimen previsional que reciben APSV o PGU, cuyo monto de pensión base sea igual o inferior a la pensión mínima de vejez.

Están excluidas las personas que reciben más de una pensión y la suma de estas supera el valor de la pensión mínima de vejez, así como los beneficiarios del Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años y los de la indemnización del carbón.

Todo sobre Bono Invierno