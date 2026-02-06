Bonos 2026: Estos son los beneficios monetarios disponibles para pensionados

06 feb. 2026 - 17:00 hrs.

Las personas que se encuentran jubiladas están dentro del grupo de beneficiarios de algunos aportes que entrega el Estado, con el objetivo de mejorar el monto de la pensión que reciben.

Para el presente año, diferentes bonos que se entregaron en el 2025 se mantendrán vigentes, mientras que otros serán implementados por primera vez.

Bonos para pensionados en 2026

A continuación, descubre cuáles son los bonos y beneficios monetarios a los que pueden acceder quienes estén pensionados.

Pensión Garantizada Universal (PGU)

Un importante beneficio económico que ya se ha vuelto indispensable para la población jubilada es la PGU, un gran aporte que viene a fortalecer el monto que perciben en la pensión.

Desde septiembre, las personas que reciben el aporte notaron un aumento en el monto final, ya que ascendió a los $250 mil pesos, y gradualmente recibirán todos los acreedores.

Beneficio por Años Cotizados

Consiste en un monto adicional al pago de la pensión: se entrega a modo de retribución por la cantidad de años que han trabajado.

Comenzó a pagarse en enero de 2026 y será de 0,1 Unidad de Fomento (UF) por año cotizado con un tope de 25 años, es decir, 2,5 UF en total. Por lo tanto, si lo llevamos al valor actual de la UF ($39.682 al 6 de febrero de 2026), entonces correspondería al pago de $3.968 (0,1 UF) por año cotizado, con un tope de $99.205 (2,5 UF).

Bono Invierno

Para la estación invernal, quienes más sufren por las bajas temperaturas son las personas con enfermedades crónicas, pero también los adultos mayores.

Por lo anterior, el Estado aporta el Bono Invierno, de manera que los pensionados puedan aplacar un poco los gastos de esta época, en donde generalmente se gasta más en calefacción.

En el pasado 2025, el monto fue de $81.257, dinero que fue entregado a todos aquellos que cumplieron con los requisitos.

Otra de las ayudas monetarias que se han vuelto indispensables: el Aporte Familiar Permanente, antes conocido como Bono Marzo, está dirigido a familias de menores ingresos que cumplan con los requisitos, pero también para pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS).

El pasado 2025, el monto entregado fue de $64.574, pero se espera que este 2026 sufra un aumento del dinero.

Bono por Hijo

Al momento de jubilar, las madres biológicas o que hayan adoptado pueden recibir el Bono por Hijo. Pero ojo, porque no podrán recibirlo al momento del nacimiento de su hijo, sino que solamente cuando ellas se pensionen.

El monto del bono genera rentabilidad desde el nacimiento del hijo y equivale al 10% de 18 ingresos mínimos. Si nació antes del 1 de julio de 2009, el valor corresponde al salario mínimo vigente en julio de 2009; es decir, un monto de $165.000.

En cambio, si el nacimiento fue después del 1 de julio de 2009, el monto será equivalente al sueldo mínimo que estaba vigente durante el mes del nacimiento.

Bono de Reconocimiento

Es un beneficio dirigido a las y los trabajadores que se hayan cambiado desde el antiguo sistema de pensiones a las actuales AFP.

El bono es un documento expresado en dinero que se agrega a la Cuenta de Capitalización Individual del beneficiario. De esta forma, se suma a los ahorros acumulados cuando jubilan por vejez o por invalidez.

Para solicitarlo, la persona debe dirigirse a la AFP en que se encuentra afiliado, donde deberá suscribir una Solicitud de Cálculo y Emisión de Bono de Reconocimiento y, si corresponde, completar el Anexo Detalle de Empleadores.

Pensión Básica Solidaria de Invalidez

El aporte está dirigido a personas con movilidad reducida o que se encuentren en situación de discapacidad. Podrán recibirlo siempre y cuando no tengan derecho a una pensión en algún régimen previsional y cumplan con los requisitos establecidos.

Si bien es una pensión, esta tiene la cualidad de ser para personas con discapacidad, por lo que pueden optar a ella quienes tengan entre 18 y 64 años para la entrega de un total de $250 mil pesos.

