El radical cambio de look de Otakin que sorprende en redes: Revisa cómo quedó el "antinfluencer"

06 feb. 2026 - 17:36 hrs.

Rodrigo Fernández, más conocido como “Otakin”, sorprendió a todos sus seguidores de Instagram al mostrar un impactante cambio de look, muy distinto al estilo al que tenía acostumbrado al público.

La transformación fue compartida a través de una publicación del propio autodenominado “antiinfluencer”, donde aparece primero con su peinado habitual dentro de la barbería, acompañado de gráficas referenciales que muestran distintos tipos de rostro y estilos recomendados, para luego revelar el resultado final.

El cambio de look de Otakin

En colaboración con SaezBarber, el exparticipante de El Internado protagoniza un video donde se detalla cada fase del proceso, con imágenes que explican qué tipo de corte favorece según características específicas del rostro: forma del cráneo, perfil de la nariz, mentón y otros detalles faciales.

El resultado llamó la atención de inmediato: Otakin terminó con un peinado mucho más corto, una barba perfilada y un estilo general más fresco, ideal para la temporada veraniega.

Las reacciones no se hicieron esperar. Sus seguidores dejaron comentarios como: “Pasó de Rodrigo Salinas a Luis Slimming”, “Quedaste precioso”, “Entró la papa congelada y salió papa frita natural”.

El propio Otakin también se sumó al humor escribiendo: “De Otakin a Ooooh! Takiiin”.