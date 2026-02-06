Vale Roth confirma reconciliación con su esposo tras quiebre: "No me separé legalmente"

06 feb. 2026 - 11:28 hrs.

Vale Roth sorprendió al público luego de ser vista junto a su esposo, el dentista Miguel de la Fuente, en la final de un reconocido programa de baile, apenas semanas después de haber anunciado su separación. Fue invitada en el marco de su incorporación a la segunda temporada del espacio.

Su ingreso a la competencia supone un desafío importante, especialmente considerando que la bailarina es madre de dos niñas: una de siete meses y otra de dos años. Por ello, admitió a Página 7 que inevitablemente sentirá la distancia.

“Los voy a extrañar, porque no voy a estar tan presente como siempre”, comentó.

“No me separé legalmente”

En conversación con el medio, Roth reveló un dato personal que deja atrás la decisión que había tomado semanas antes: se reconcilió con su marido.

“No me separé legalmente, pero sí casi. Peleas de pareja, eso avanza un poquitito más”, señaló, explicando que vivieron un periodo complicado que estuvo cerca de formalizarse.

La bailarina también fue categórica en descartar cualquier tipo de estrategia mediática. “Si nunca inventé un tongo en mi peor momento, ¿ahora que estoy en mi mejor momento voy a andar inventando? ¡Olvídalo!”, afirmó.

El supuesto quiebre matrimonial entre Vale Roth y Miguel de la Fuente había generado amplio impacto en el mundo del espectáculo, por lo que su aparición juntos en el programa causó sorpresa entre los asistentes y espectadores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Valentina (@valeroth28)

Todo sobre Valentina Roth