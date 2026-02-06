Fiscalía ordena peritajes del Servicio Médico Legal en Fundo las Tórtolas en la búsqueda de María Ercira

06 feb. 2026 - 06:26 hrs.

¿Qué pasó?

La investigación por la desaparición de María Ercira Contreras sumó un nuevo capítulo luego de que el Servicio Médico Legal (SML) fuera instruido para realizar indagatorias en el Fundo Las Tórtolas, lugar donde la adulta mayor fue vista por última vez en mayo de 2024, en el marco de una celebración por el Día de la Madre.

Las diligencias fueron solicitadas por el Ministerio Público como parte de la extensa línea investigativa destinada a esclarecer su paradero, tras meses de búsquedas y peritajes sin resultados concluyentes en el predio ubicado en Limache, región de Valparaíso.

La declaración del fundo

Desde la administración del fundo manifestaron su disposición a colaborar con las nuevas acciones. “Desde el primer momento que tomamos conocimiento de la actividad requerida por la Policía de Investigaciones, reafirmamos nuestra total disposición a colaborar en todo lo que sea necesario para la realización de estas diligencias”, señalaron.

En la misma línea, añadieron que esa ha sido su postura desde el inicio del caso, guiados por “la convicción de que esclarecer lo ocurrido con la señora María Ercira Contreras es una prioridad que compartimos con su familia y con toda la comunidad”.

Propietaria del fundo es imputada

Los avances recientes también han marcado un giro en la causa, luego de que la propietaria del fundo, Mónica Kleinert, pasara a tener calidad de imputada dentro de la investigación en curso.

Frente a las nuevas pericias ordenadas por la Fiscalía, el abogado de la familia, Juan Carlos Manríquez, expresó su expectativa de que el trabajo del SML permita aclarar contradicciones detectadas durante el proceso investigativo.

Una mirada más crítica planteó José Luis Hernández, hijo de la adulta mayor, quien cuestionó el actuar del Ministerio Público y sostuvo que este tipo de diligencias debieron realizarse mucho antes.

