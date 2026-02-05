Corte de agua potable de emergencia en una comuna de la Región Metropolitana: Revisa el sector afectado

05 feb. 2026 - 20:39 hrs.

¿Qué pasó?

La empresa Aguas Andinas informó durante la tarde de este jueves un corte de agua potable de emergencia en la comuna de Las Condes, en la Región Metropolitana.

La medida podría extenderse por hasta 12 horas; sin embargo, solo afectará a un sector acotado de la comuna del sector oriente de la capital.

De acuerdo con lo informado por Aguas Andinas, el corte comenzará a las 21:00 horas de este jueves y se extenderá hasta las 9:00 horas del viernes.

Los detalles de este y otros cortes están disponibles en el sitio web de Aguas Andinas, donde también se especifican los puntos de abastecimiento.

Revisa el mapa del corte de agua en Las Condes

