Anuncian corte de agua para este miércoles en la Región Metropolitana: Revisa la comuna y sector afectado

28 en. 2026 - 02:00 hrs.

¿Qué pasó?

Aguas Andinas informó sobre un corte de agua en un sector de una comuna de la Región Metropolitana para este miércoles 28 de enero.

La medida forma parte del plan de trabajos programados por la compañía de agua potable, y podría extenderse por hasta 12 horas.

Los detalles de este y otros cortes están disponibles en el sitio web de Aguas Andinas, donde se especifican tanto las zonas afectadas como los horarios en que se llevarán a cabo.

¿Dónde se cortará el agua este miércoles 28 de enero?

Pudahuel: Desde las 15:00 horas hasta las 3:00 horas del jueves

Todo sobre corte de agua