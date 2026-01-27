Confirman cortes de agua para este martes en la Región Metropolitana: Estas son las comunas y sectores afectados
¿Qué pasó?
Aguas Andinas informó sobre una serie de cortes de agua en sectores de varias comunas de la Región Metropolitana para este martes 27 de enero.
La medida forma parte del plan de trabajos programados por la compañía de agua potable, y en algunos casos, podría extenderse por hasta seis horas.
Los detalles de estos cortes están disponibles en el sitio web de Aguas Andinas, donde se especifican tanto las zonas afectadas como los horarios en que se llevarán a cabo.
¿Dónde se cortará el agua este martes 27 de enero?
- Peñalolén: Hasta 5:30 horas
- Lo Barnechea: Hasta las 5:40 horas
- La Florida: 15:00 a 21:00 horas
