Una de las víctimas era menor de edad: Choque entre automóvil y camión deja tres fallecidos en la región de Los Ríos

14 mar. 2026 - 16:28 hrs.

¿Qué pasó?

Un grave accidente de tránsito ocurrido durante la jornada de este sábado en la Ruta 5 Sur, en la región de Los Ríos, dejó tres personas fallecidas, según confirmó la Fiscalía Regional tras entregar una actualización del caso.

Tres víctimas fatales tras choque de auto con camión

El siniestro se registró en el kilómetro 894 de la carretera, a la altura de la comuna de Río Bueno, donde un automóvil habría colisionado por la parte posterior contra un camión perteneciente a la empresa Colún.

En un comienzo se informó que el accidente había dejado dos víctimas fatales; sin embargo, con el avance de las diligencias se logró confirmar el fallecimiento de una tercera persona.

El fiscal Joaquín Ramírez explicó que entre las víctimas se encontraba un menor de edad que viajaba en el vehículo menor. Según indicó, "se trataría de un menor que se encontraba en el asiento trasero del vehículo que impacta al camión".

Investigación busca esclarecer circunstancias del accidente

La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Flagrancia de Los Ríos, que instruyó diversas diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho.

Entre ellas, el Ministerio Público solicitó la presencia de un equipo de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, con el objetivo de determinar la causa probable del accidente, su dinámica y posibles responsabilidades.

Asimismo, también se dispuso la concurrencia del Servicio Médico Legal (SML), organismo encargado de realizar los peritajes correspondientes a las víctimas del siniestro.

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