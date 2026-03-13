Ministerio de la Mujer ordena sumario por falla de frenos en auto que trasladaba a ministra Marín

13 mar. 2026 - 09:45 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género instruyó un sumario por la falla de frenos que sufrió el auto fiscal de la ministra de la cartera, Judith Marín, en la región de Valparaíso.

Ordenan sumario por rotura de frenos

En una declaración, el ministerio expresó que "este 12 de marzo, en el contexto de la agenda programada en la región de Valparaíso, se detectó una falla mecánica en el vehículo fiscal que trasladaba a la ministra".

"Al conocer el desperfecto, se realizaron las gestiones correspondientes para que la autoridad fuera trasladada en el vehículo de la Seremi de la Mujer de la región de Valparaíso", agregó.

"La subsecretaria de la cartera, Daniela Castro, solicitará un sumario, las bitácoras y la revisión mecánica del vehículo para conocer su estado", concluyó.

Cabe recordar que el jueves, tras participar en actividades en Viña del Mar, la ministra se dirigía a un encuentro con un grupo de mujeres cuando el vehículo fiscal en que viajaba sufrió la rotura de los frenos.

Judith Marín confirmó el incidente y destacó que "se detectó la falla a tiempo" y que "todo el equipo está bien".