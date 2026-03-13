Más de 90 mm de lluvia en un solo día y activación de quebradas: Alerta por fuerte temporal en la zona centro y sur del país

13 mar. 2026 - 08:35 hrs.

¿Qué pasó?

Fuertes lluvias y vientos se han pronosticado para los próximos días en regiones de la zona centro y sur del país, lo que genera preocupación por posibles remociones en masa y otras situaciones de riesgo.

El meteorólogo de Meganoticias, Jaime Leyton, explicó que el sistema frontal afectará principalmente a regiones como Ñuble y Biobío, y se espera que se registren más de 90 milímetros de agua en un solo día.

"Podrían haber altas cantidades de precipitación"

"Podrían haber altas cantidades de precipitación, pero lamentablemente son solo líquidas, en el sentido del riesgo de remoción de masa, porque la Isoterma Cero está alta", señaló el experto.

Leyton indicó que el fenómeno inicia pasado el mediodía del sábado en el sector norte de la región de Aysén. Luego "avanza rápido como frente frío, y se instala después del almuerzo, como a las 15:00 horas, en la parte sur de Los Lagos".

Ya al final de la tarde, el sistema frontal abarcará la totalidad de la región de Los Lagos "y comienza a ingresar rápido a la región de Los Ríos", continuó informando el meteorólogo.

"Por eso, en la noche del sábado ya está abandonando Los Ríos y está incursionando de lleno en la región de La Araucanía", añadió.

Al final de la jornada del domingo, las lluvias llegarían a las regiones de Biobío, Ñuble y Maule, y se extenderían hasta el martes.

Leyton anunció "precipitaciones fuertes a intensas" en corto periodo de tiempo, y "lamentablemente en la cordillera", lo que sumado a la Isoterma Cero alta podría provocar "activación de quebradas".

Alerta Temprana Preventiva

Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva para la región de Ñuble por el evento meteorológico que se espera en la zona.

El organismo indicó que la medida se debe a un viento "normal a moderado" en el litoral, cordillera de la costa, valle precordillera y cordillera de la región.

Por otro lado, se registrarán precipitaciones "normales a moderadas" en el litoral, cordillera de la costa, valle precordillera y cordillera de Ñuble.

La alerta se mantendrá vigente hasta que las "condiciones meteorológicas así lo ameriten", y su declaración se reforzará "la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza".

