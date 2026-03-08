¿Qué pasó con la lluvia? Jaime Leyton detalla la hora y los sectores de Santiago donde caerían "algunas gotitas" este domingo

08 mar. 2026 - 09:22 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, se refirió a las precipitaciones que caerán este domingo en la Región Metropolitana, señalando que, pese a que el sistema "se debilitó", aún hay sectores de Santiago en donde caerían "gotitas ocasionales".

¿Qué pasó con la lluvia de este domingo?

"Don Jaime" explicó que este domingo "estamos con escasa nubosidad; a ratos algunas nubecitas van a dejar caer algunas gotitas ocasionales".

"No se puede descartar que va a estar completamente con ausencia de precipitaciones, así que lo que tenemos ahora es esta mezcla de bruma, nubosidad baja", detalló.

Tras esto, informó que "a eso del mediodía se va a espesar un poquito la nubosidad en algunos sectores, no en todos, pero hay que mencionar esta probabilidad de gotitas ocasionales".

"Se debilitó el sistema, hay que decirlo, ya no hay ninguna probabilidad de tormenta, pero sí de esta precipitación muy débil, muy ocasional y además aislada en algunos muy poquitos sectores de Santiago", complementó.

¿Dónde podría llover este domingo?

Sobre los lugares de la RM donde podría llover esta jornada, Leyton señaló que será principalmente "en los sectores aledaños al relieve de mayor importancia (...) en los sectores aledaños a la Cordillera, ahí en el Cordón de Chacabuco en el lado oriental, es decir, hacia la comuna de Lo Barnechea, La Dehesa, Vitacura".

A esto se suma parte del "sector oriente, suroriente en particular, ahí en La Florida, parte de Puente Alto y tal vez en La Reina, Peñalolén".

