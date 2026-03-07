Logo Mega

Incluye a la Región Metropolitana: Meteorología emite aviso de tormentas eléctricas para zonas de cuatro regiones

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por "probables tormentas eléctricas" que afectarán a zonas de cuatro regiones del país, incluida la Región Metropolitana

De acuerdo al organismo, un aviso se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

Tormentas eléctricas asociadas con chubascos

La DMC explicó que el aviso se origina en una "vaguada en altura", que podría generar estas tormentas entre la mañana y la tarde del domingo 8 de marzo.

Además, se informó que las tormentas estarían "asociadas con chubascos aislados", tal como adelantó el meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, en su pronóstico para Santiago.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Región de Coquimbo

  • Cordillera

Región de Valparaíso

  • Cordillera

Región Metropolitana

  • Precordillera
  • Cordillera

Región de O'Higgins

  • Cordillera
