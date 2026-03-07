María Corina Machado vendrá a Chile por el cambio de mando: Fue invitada por José Antonio Kast

07 mar. 2026 - 16:30 hrs.

La líder opositora venezolana María Corina Machado confirmó su participación en el cambio de mando presidencial que se realizará en Chile los próximos 11 y 12 de marzo.

La información fue dada a conocer este sábado por la vocería vinculada a la dirigente, que detalló que Machado viajará al país tras recibir una invitación especial del presidente electo José Antonio Kast para asistir a las ceremonias oficiales.

Estará en cátedra de U. del Desarrollo

De acuerdo con lo informado a través de redes sociales, la visita de la dirigente venezolana se enmarca en las actividades protocolares asociadas al traspaso de mando que marcará el inicio del nuevo gobierno en Chile.

Durante su estadía en el país también está previsto que participe en otras instancias públicas.

#COMUNICADO | La líder venezolana, María Corina Machado (@MariaCorinaYA), asistirá a los Actos de Transmisión de Mando Presidencial en Chile, contemplados los días 11 y 12 de marzo próximos, atendiendo la invitación especial que le ha hecho el Presidente Electo José Antonio Kast.… pic.twitter.com/cIrQey7jkD — Vocería Oficial de Venezuela (@voceriavzla) March 7, 2026

Entre ellas se contempla su presencia en el lanzamiento de la Cátedra Sebastián Piñera, una iniciativa impulsada por la Universidad del Desarrollo junto a la familia del fallecido exmandatario chileno.

La actividad busca promover el análisis y la reflexión en torno al legado político y público de Sebastián Piñera.

Por ahora, el equipo de la dirigente venezolana indicó que los detalles completos de su agenda en Chile serán informados próximamente a través de sus canales oficiales.

Todo sobre Cambio de mando