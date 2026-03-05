Cambio de mando 2026: ¿Dónde se realizará la ceremonia?

05 mar. 2026 - 15:57 hrs.

Este 11 de marzo tendrá lugar la ceremonia de cambio de mando 2026, que marcará el inicio del gobierno de José Antonio Kast, y el término de la administración de Gabriel Boric.

Como es habitual, la instancia se realizará en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso.

Será la primera vez que José Antonio Kast sea investido con la banda presidencial y su asunción se traducirá en la quinta ocasión consecutiva en que una fuerza opositora suceda a la actual administración.

Algunos de los grandes ausentes en la ceremonia serán Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Ambos se excusaron de participar en el evento. En lo que respecta al primero, en 2024 anunció su retiro de la vida pública, por lo que no causó sorpresa que no estuviera presente.

Por otro lado, el cambio de mando coincidirá con un viaje de la exmandataria a Nueva York para participar en la sesión 70° de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70) del Club de Madrid que se realiza entre el 9 y 13 marzo. Así el único exjefe de Estado que estará presente desde el retorno a la democracia es Eduardo Frei.

¿Por qué el Presidente asume ante el Congreso?

La ceremonia de cambio de mando presidencial tiene como inicio formal el año 1826, cuando se elimina en Chile la figura de "Director Supremo" por la de "Presidente de la República".

La primera persona en ostentar el cargo fue Manuel Blanco Encalada, sucediendo al Director Supremo Ramón Freire. Dicha ceremonia fue celebrada ante el Congreso de la época. De ahí en más, se mantuvo dicha tradición.

Entre los años 1875 y el año 1973, las ceremonias de cambio de mando se realizaron en el Salón de Honor del exCongreso Nacional, ubicado en la comuna de Santiago.

¿Desde cuándo se realiza en Valparaíso?

Interrumpida por la dictadura militar de Augusto Pinochet, la ceremonia se retomó en 1990, con el retorno de la democracia, en el nuevo edificio del Congreso Nacional, ubicado en Valparaíso.

Fue ahí, el 11 de marzo de 1990, cuando Pinochet entregó la banda presidencial al ganador de la elección presidencial, Patricio Aylwin.

