"Ahora estoy abrazando mi historia": Denise Rosenthal sorprende tras confesar que vivió una fuerte crisis personal

Recientemente, la conocida cantante Denise Rosenthal dio una entrevista en la que abordó sus inicios en la televisión, los prejuicios que implica desarrollarse en el mundo de la música y diversos retos personales que ha enfrentado el último tiempo.

Esto último causó sorpresa en diferentes usuarios de redes sociales, pues, la también actriz, se abrió y dejó ver su lado más personal, revelando una importante crisis personal.

Denise empezó su carrera artística con solo 15 años de edad, al respecto en el podcast Mujeres que suenan, dijo que nunca dimensionó lo que eso significaba. "Nunca le había tomado el peso. Era como: 'ya mañana hay que grabar dos días seguidos...' o 'tenemos 6 Caupolican el fin de semana' y yo vivía nomás", reflexionó.

En ese sentido, relató cómo esta sobrecarga laboral y el desarrollarse profesionalmente en la industria de la música significaron un gran peso en su vida, aunque tuvo muy buenos resultados y llegó a estar en importantes escenarios.

"Ahora estoy abrazando mi historia, mucho tiempo luché contra el prejuicio que significaba venir de la televisión. Estaba muy a la defensiva, creo que nadie está preparado para la exposición, ni siquiera uno como adulto por más terapia que uno tenga".

Una pausa necesaria

La intérprete de "El amor no duele", decidió poner pausa a su carrera musical, luego de la mediática ruptura de su matrimonio con el artista Camilo Zicavo a finales de 2024, en la que se enfrentó a rumores de infidelidad.

Además, admitió que estaba pasando por una crisis emocional producto de una mezcla de factores que la llevaron a tomar la decisión de parar. Uno de esos fue la preocupación constante que le generaba cumplir con las expectativas del resto.

"El juicio constante interfiere mucho a la hora de conectarte contigo, con tu espacio seguro, porque te limita la conexión y también uno termina no disfrutando el camino... De pronto me vi en que había hecho el Movistar, estuve en el Festival de Viña y era una persona súper exitosa, pero tenía una especie de vacío interno. Entonces ahí entré en una crisis personal, profesional, existencial", expuso.

Este 8 de marzo regresa al Teatro Municipal de Santiago con un show que promete un formato especial, donde reinterpretará un parte de su repertorio en un espacio íntimo y elegante. Una performance distinta de lo que ha sido su propuesta artística.

